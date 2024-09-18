Тестування з ПДР — яке авто порушує правило на круговому перехресті

Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого авто автомобіля порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Усі порушують правила.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
Три автомобілі одночасно заїхали на кругове перехрестя та мають намір виїхати з нього вказаними траєкторіями.
Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку вказаному стрілками на перехресті.
Чи за правилом машини заїхали на перехрестя? Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."
За цим пунктом машини не повинні займати крайнє праве положення, щоб заїхати на кругове перехрестя, тому правил не порушили.
А чи правильно автомобілі виїжджають з перехрестя? Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Таким чином, заїжджати та виїжджати з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги.
Правильна відповідь №5
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