Тестування з ПДР — яке авто порушує правило на круговому перехресті

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого авто автомобіля порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Усі порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Три автомобілі одночасно заїхали на кругове перехрестя та мають намір виїхати з нього вказаними траєкторіями.

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзд клумби (центрального острівця) в напрямку вказаному стрілками на перехресті.





Чи за правилом машини заїхали на перехрестя? Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

За цим пунктом машини не повинні займати крайнє праве положення, щоб заїхати на кругове перехрестя, тому правил не порушили.

А чи правильно автомобілі виїжджають з перехрестя? Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином, заїжджати та виїжджати з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №5

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