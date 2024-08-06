За якою траєкторією дозволено розвернутися — не знають ПДР дві третини водіїв

Як можна розвернутися? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з правил проїзду кругових перехресть. За якою траєкторією дозволено розвернутися в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

А. В. С. А, В. А, С. В, С. Усі дозволені. Усі заборонені.

Розбір задачі

Червона машина під'їжджає до кругового перехрестя в крайній лівій смузі та хоче виконати розворот. Потрібно вирішити, по якій із наведених траєкторії їй дозволено це зробити.

На дорозі встановлено дорожній знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзд клумби центрального острівця в напрямку вказаному стрілками на перехресті з круговим рухом.





Щоб поїхати траєкторією С потрібно рухатися проти стрілок, отже цей напрямок заборонений.

Тепер розберемося з траєкторіями А і В. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

На малюнку зображено саме перехрестя з круговим рухом. Отже, машині дозволено в'їхати на перехрестя з будь-якої смуги.

А як щодо з'їзду з кругового перехрестя? Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином з'їхати з зображеного на малюнку кругового перехрестя також можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з проїзду кругових перехресть — тут і тут.