По какой траектории разрешено развернуться — не знают ПДД две трети водителей

Ошибаются 67% водителей — по какой траектории разрешено развернуться
Задача по правилам проезда круговых перекрестков. По какой траектории можно развернуться в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- А.
- В.
- С.
- А, В.
- А, С.
- В, С.
- Все разрешены.
- Все запрещены.
Разбор задачи
Красная машина подъезжает к круговому перекрестку в крайнем левом ряду и хочет выполнить разворот. Нужно решить, по какой из приведенных траекторий ей разрешено это сделать.
На дороге установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение", требующее объезда клумбы центрального островка в направлении указанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
Чтобы поехать по траектории С нужно двигаться против стрелок, следовательно, это направление запрещено.
Теперь разберемся с траекториями А и В. Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".
На рисунке изображен именно перекресток с круговым движением. Итак, машине разрешено въехать на перекресток с любой полосы.
А как насчет выезда с кругового перекрестка? Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".
Таким образом выехать с изображенного на рисунке кругового перекрестка можно с любой полосы.
Правильный ответ №4
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