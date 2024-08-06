По какой траектории разрешено развернуться — не знают ПДД две трети водителей

Как можно развернуться? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по правилам проезда круговых перекрестков. По какой траектории можно развернуться в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

А. В. С. А, В. А, С. В, С. Все разрешены. Все запрещены.

Разбор задачи

Красная машина подъезжает к круговому перекрестку в крайнем левом ряду и хочет выполнить разворот. Нужно решить, по какой из приведенных траекторий ей разрешено это сделать.

На дороге установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение", требующее объезда клумбы центрального островка в направлении указанном стрелками на перекрестке с круговым движением.





Чтобы поехать по траектории С нужно двигаться против стрелок, следовательно, это направление запрещено.

Теперь разберемся с траекториями А и В. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".

На рисунке изображен именно перекресток с круговым движением. Итак, машине разрешено въехать на перекресток с любой полосы.

А как насчет выезда с кругового перекрестка? Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении вправо".

Таким образом выехать с изображенного на рисунке кругового перекрестка можно с любой полосы.

Правильный ответ №4

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