ПДД тестирование — ошибаются 65%, кто нарушает правила на круговом перекрестке

Ошибаются 65% водителей — кто нарушает правила на круговом перекрестке
Задача по теме проезда проезд круговых перекрестков. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Красного автомобиля.
- Белого автомобиля.
- Голубого автомобиля.
- Никто не нарушает правила.
Разбор задачи
К нерегулируемому перекрестку с одной стороны подъехали три автомобиля — все они пытаются одновременно заехать на перекресток. Белая машина намерена попасть в крайнюю левую полосу, красная — в среднюю полосу, а голубая — в крайнюю правую полосу.
На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение", требующий объезда клумбы центрального островка в направлении показанном стрелками.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".
Следовательно, для выезда на перекрестке с круговым движением не обязательно занимать крайнее положение. То есть претензий относительно расположения на дороге ни к одному водителю нет.
Но по кругу уже двигается синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".
Таким образом, правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами.
Правильный ответ №2
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