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Ошибаются 65% водителей — кто нарушает правила на круговом перекрестке

5 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование — ошибаются 65%, кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда проезд круговых перекрестков. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Красного автомобиля.
  2. Белого автомобиля.
  3. Голубого автомобиля.
  4. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку с одной стороны подъехали три автомобиля — все они пытаются одновременно заехать на перекресток. Белая машина намерена попасть в крайнюю левую полосу, красная — в среднюю полосу, а голубая — в крайнюю правую полосу.


Ошибаются 65% водителей - кто нарушает правила на круговом перекрестке - фото 1

На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение", требующий объезда клумбы центрального островка в направлении показанном стрелками.


Ошибаются 65% водителей - кто нарушает правила на круговом перекрестке - фото 2

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Следовательно, для выезда на перекрестке с круговым движением не обязательно занимать крайнее положение. То есть претензий относительно расположения на дороге ни к одному водителю нет.

Но по кругу уже двигается синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу".

Таким образом, правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду круговых перекрестков — здесь и здесь.

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