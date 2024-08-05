ПДР тестування — помиляються 65%, хто порушує правила на круговому перехресті

Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми проїзду проїзд кругових перехресть. Водій якого автомобіля порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Червоного автомобіля. Білого автомобіля. Блакитного автомобіля. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя з одного боку під'їхало три автомобілі — всі вони намагаються одночасно заїхати на перехрестя. Біла машина має намір потрапити у крайню ліву смугу, червона — в середню смугу, а блакитна — в крайню праву смугу.





На перехресті встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзду клумби центрального острівця в напрямку показаному стрілками.





Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Отже, для виїзду на перехресті з круговим рухом не обов'язково займати крайнє положення. Тобто претензій щодо розташування на дорозі до жодного водія немає.

Але по колу вже рухається синя машина. Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином правила порушить водій білого автомобіля, якщо в'їде на перехрестя одночасно з червоною та блакитною машинами.

Правильна відповідь №2

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