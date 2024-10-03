Швидкий ПДР тест — хто кому поступиться на круговому перехресті

Хто поступиться? Малюнок: "Київ Автомобільний".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має поступитися на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал спільноти "Київ Автомобільний".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій чорного автомобіля.

Розбір задачі

На круговому перехресті водій чорної машини має намір з'їхати з перехрестя з другої смуги, водночас водій білого автомобіля продовжує рух крайньою правою смугою.

Відомо, що заїжджати та виїжджати з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги. Але в зображеній ситуації траєкторії руху водіїв перетинаються, й хтось з них має поступитися, інакше зіткнення автомобілів неминуче.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином, водій чорної машини своїм маневром створює перешкоду водієві білого авто, який рухається в попутному напрямку праворуч.

Тому водій чорного автомобіля має пропустити білу машину, проїхати ще одне коло, та, щоб подібна ситуація не повторилася з іншим водієм, перестроїтися в праву смугу та виконати нарешті свій поворот.

Правильна відповідь №2

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