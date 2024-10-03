Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитрий тест з ПДР — хто поступиться на круговому перехресті arrow

Хитрий тест з ПДР — хто поступиться на круговому перехресті

3 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий ПДР тест — хто кому поступиться на круговому перехресті
Хто поступиться? Малюнок: "Київ Автомобільний".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має поступитися на круговому перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал спільноти "Київ Автомобільний".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій чорного автомобіля.

Розбір задачі

null

На круговому перехресті водій чорної машини має намір з'їхати з перехрестя з другої смуги, водночас водій білого автомобіля продовжує рух крайньою правою смугою.

Відомо, що заїжджати та виїжджати з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги. Але в зображеній ситуації траєкторії руху водіїв перетинаються, й хтось з них має поступитися, інакше зіткнення автомобілів неминуче.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином, водій чорної машини своїм маневром створює перешкоду водієві білого авто, який рухається в попутному напрямку праворуч.

Тому водій чорного автомобіля має пропустити білу машину, проїхати ще одне коло, та, щоб подібна ситуація не повторилася з іншим водієм, перестроїтися в праву смугу та виконати нарешті свій поворот.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду кругових перехресть — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:07 Удар по аеродрому Борисоглєбськ у Росії — з'явилися супутникові фото наслідків

20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

20:44 Перевищення норми в 150 разів — РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці

20:37 ВАКС оголосив у міжнародний розшук екснардепа Крючкова

20:31 В ЗСУ показали полювання українських БпЛА на піхоту росіян на Донеччині — відео

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:23 Гарантійний лист про бронювання — чи зверне на нього увагу ТЦК

20:22 Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами

20:18 У Третій штурмовій доповіли про результати мобілізації ув'язнених

20:08 Нерухомість та авто — нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

20:03 Умєров з новим Генсеком НАТО відвідали українських воїнів в лікарні — фото

21:07 Удар по аеродрому Борисоглєбськ у Росії — з'явилися супутникові фото наслідків

20:57 Без лікарів та медикаментів — який вигляд має медичний пункт для хасидів (відео)

20:44 Перевищення норми в 150 разів — РФ влаштувала екологічну катастрофу в Горлівці

20:37 ВАКС оголосив у міжнародний розшук екснардепа Крючкова

20:31 В ЗСУ показали полювання українських БпЛА на піхоту росіян на Донеччині — відео

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

20:23 Гарантійний лист про бронювання — чи зверне на нього увагу ТЦК

20:22 Насуваються люті грози — синоптики назвали регіони, які завтра накриє дощами

20:18 У Третій штурмовій доповіли про результати мобілізації ув'язнених

20:08 Нерухомість та авто — нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн

20:03 Умєров з новим Генсеком НАТО відвідали українських воїнів в лікарні — фото

Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

17:50 Скандал з Зеленським у Польщі та відхід ЗСУ з Вугледару — ефір Вечір.LIVE

Text

15:17 Підготовка до холодів — що допоможе Києву пройти зиму цього року

Text

13:29 Голова УІНП розповів, чи сприяє Польща пошуку тіл жертв Волинської трагедії

Text

13:00 Кращі танки ЗСУ на Курщині та гучна заява Буданова — ефір День.LIVE

Text

11:28 Які політичні маніпуляції застосовує Польща перед виборами — деталі від нардепки

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня