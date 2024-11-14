Хитрий тест з ПДР — куди на перехресті може їхати червоне авто

ПДР-тест з каверзою — куди може їхати червоне авто
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував AvtoSfer.
Варіанти відповіді
- За будь-якою.
- А, Б, В, Г.
- А, Б, В.
- А та Б.
- А, Б, В, Д.
Розбір задачі
На перехресті водієві червоного автомобіля пропонується кілька варіантів продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та дві різні траєкторії розвороту.
Водій легковика знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, але на перехресті вже починається рух в обидва боки, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Це означає, що виконавши розворот хоч за траєкторією "Г", хоч за напрямком "Д", водій опиниться на зустрічній смузі, та почне рухатися проти потоку, а це суворо заборонено правилами.
Повернути ліворуч автомобіль також не може, адже знаходиться на правій смузі.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Тобто повертати ліворуч з дороги з одностороннім рухом водій повинен з лівої смуги.
Але жодний знак та інші обставини не забороняють водієві червоного автомобіля повернути праворуч або їхати прямо.
Правильна відповідь №4
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