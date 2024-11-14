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ПДР-тест з каверзою — куди може їхати червоне авто

14 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Хитрий тест з ПДР — куди на перехресті може їхати червоне авто
Куди проїхати? Малюнок: AvtoSfer.
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував AvtoSfer.

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Варіанти відповіді

  1. За будь-якою.
  2. А, Б, В, Г.
  3. А, Б, В.
  4. А та Б.
  5. А, Б, В, Д.

Розбір задачі

ПДР тест з каверзою — куди може їхати червоне авто - фото 1

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонується кілька варіантів продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та дві різні траєкторії розвороту.

Водій легковика знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, але на перехресті вже починається рух в обидва боки, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".


ПДР тест з каверзою — куди може їхати червоне авто - фото 2

Це означає, що виконавши розворот хоч за траєкторією "Г", хоч за напрямком "Д", водій опиниться на зустрічній смузі, та почне рухатися проти потоку, а це суворо заборонено правилами.

Повернути ліворуч автомобіль також не може, адже знаходиться на правій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Тобто повертати ліворуч з дороги з одностороннім рухом водій повинен з лівої смуги.

Але жодний знак та інші обставини не забороняють водієві червоного автомобіля повернути праворуч або їхати прямо.

Правильна відповідь №4

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