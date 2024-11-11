Тест для водителей на определение нарушителей ПДД

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля нарушает правила дорожного движения, выполняя поворот на АЗС?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба водителя нарушают. Оба водителя не нарушают.

Разбор задачи

На участке дороги водители автомобилей двигаются по встречным направлениям. Оба намерены повернуть на автозаправку и включили соответствующие указатели поворотов.

Водитель синего автомобиля уже проехал правильный первый поворот на АЗС, и повернув так, как изображено на рисунке, он нарушит правила, ведь не выполнит требования знака 3.21 "Въезд запрещен".





Водитель желтой машины выбрал правильный въезд на заправку, но, повернув налево, он нарушит правила, поскольку не выполнит требований знака 4.1 "Движение прямо".





Этот знак позволяет повернуть на заправку или другую прилегающую к дороге территорию, но только направо.

Правильный ответ №3

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