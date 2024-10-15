Коварный ПДД тест — может ли водитель авто с прицепом повернуть налево

Авто с прицепом может вернуть? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю белого легкового автомобиля с прицепом выполнить поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено. Разрешено, если он не создаст помех встречному транспорту.

Разбор задачи

Перед перекрестком образовалась пробка. Водитель белого легкового автомобиля с прицепом намерен повернуть налево.

На участке дороги установлен предупредительный знак 1.24 "Светофорное регулирование". Его вешают перед перекрестком, пешеходным переходом или участком дороги, движение на котором регулируется светофором на расстоянии 150-300 м перед устройством.





Также установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". Этот знак распространяется только на грузовые машины с прицепом, а не на легковые.

Таким образом, в изображенной ситуации оба знака не должны интересовать водителя белого автомобиля с прицепом. Но он должен вспомнить пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проездной части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Таким образом, выезд на полосу встречного движения возможен, но только при отсутствии сплошной разметки. На рисунке между двумя полосами отчетливо видна сплошная линия разметки 1.1.

Следовательно, поворот налево водителю белого авто с прицепом запрещен.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда на перекрестке, в котором ошибаются 50% водителей. Также давали коварный ПДД тест на знание дорожных знаков.