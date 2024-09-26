Мгновенный тест с ПДД — разрешено ли красному авто повернуть направо

Ошибаются более 50% водителей — разрешено ли красному авто повернуть направо
Задача по правилам регулирования дорожного движения. Разрешено ли водителю красного авто повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Красный автомобиль на регулируемом перекрестке намерен повернуть направо. В это время на светофоре зеленый сигнал горит как в основной секции, так и в дополнительной, стрелочка которой указывает направо.
Но на перекрестке одновременно дежурит регулировщик.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Таким образом, в этой ситуации мы не учитываем сигналы светофора, и читаем пункт 8.8 ПДД о значении сигнала регулировщика:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водителю красного авто поворачивать направо запрещено.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали решить быстрый ПДД тест с вопросом, разрешено ли совершить объезд места аварии по тротуару. Также разбирали распространенную ошибку по ПДД о последовательности разъезда транспортных средств на перекрестке.
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