Миттєвий тест з ПДР — чи дозволено червоному авто повернути праворуч

Помиляються понад 50% водіїв — чи дозволено червоному авто повернути праворуч
Задача з правил регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного авто повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Червоний автомобіль на регульованому перехресті має намір повернути праворуч. В цей час на світлофорі зелений сигнал горить як в основній секції, так й у додатковій, стрілочка якою вказує праворуч.
Але на перехресті водночас чергує регулювальник.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".
Таким чином, в цій ситуації ми не зважаємо на сигнали світлофора, та читаємо пункт 8.8 ПДР про значення сигналу регулювальника:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином, водієві червоного авто повертати праворуч заборонено.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували розв'язати швидкий ПДР тест з питанням, чи дозволено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром. Також розбирали поширену помилку з ПДР про послідовність роз’їзду транспортних засобів на перехресті.
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