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Помиляються понад 50% водіїв — чи дозволено червоному авто повернути праворуч

26 вересня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Миттєвий тест з ПДР — чи дозволено червоному авто повернути праворуч
Можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з правил регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного авто повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Помиляються понад 50% водіїв — чи дозволено червоному авто повернути праворуч - фото 1

Червоний автомобіль на регульованому перехресті має намір повернути праворуч. В цей час на світлофорі зелений сигнал горить як в основній секції, так й у додатковій, стрілочка якою вказує праворуч.

Але на перехресті водночас чергує регулювальник.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Таким чином, в цій ситуації ми не зважаємо на сигнали світлофора, та читаємо пункт 8.8 ПДР про значення сигналу регулювальника:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
  • з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водієві червоного авто повертати праворуч заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували розв'язати швидкий ПДР тест з питанням, чи дозволено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром. Також розбирали поширену помилку з ПДР про послідовність роз’їзду транспортних засобів на перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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