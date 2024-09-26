Миттєвий тест з ПДР — чи дозволено червоному авто повернути праворуч

Можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з правил регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного авто повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Червоний автомобіль на регульованому перехресті має намір повернути праворуч. В цей час на світлофорі зелений сигнал горить як в основній секції, так й у додатковій, стрілочка якою вказує праворуч.

Але на перехресті водночас чергує регулювальник.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Таким чином, в цій ситуації ми не зважаємо на сигнали світлофора, та читаємо пункт 8.8 ПДР про значення сигналу регулювальника:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водієві червоного авто повертати праворуч заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували розв'язати швидкий ПДР тест з питанням, чи дозволено здійснити об'їзд місця аварії тротуаром. Також розбирали поширену помилку з ПДР про послідовність роз’їзду транспортних засобів на перехресті.