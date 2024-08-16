Тест за знання знаків регулювальника — кому дозволено рух

Тестування з ПДР — хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальниці
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Хто може продовжити рух на перехресті в зображеній на малюнку ситуації ?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Усі, окрім білого автомобіля.
- Лише білий автомобіль.
- Синій автомобіль та велосипедист.
- Лише велосипедист.
- Лише трамвай.
- Рух забороняється для усіх.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай, синя машина та велосипедист проїжджають прямо, а водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч та увімкнув відповідний покажчик повороту.
На цьому перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальниці. Вона стоїть з витягнутими в різні боки руками.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Отже, для трамвая, синього автомобіля та велосипедиста рух дозволений, а для водія білої машини — категорично заборонений. Останньому доведеться дочекатися іншого сигналу регулювальника.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували дві цікаві задачі на знання сигналів регулювальника — тут і тут.
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