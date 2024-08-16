Тест за знання знаків регулювальника — кому дозволено рух

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Хто може продовжити рух на перехресті в зображеній на малюнку ситуації ?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Усі, окрім білого автомобіля. Лише білий автомобіль. Синій автомобіль та велосипедист. Лише велосипедист. Лише трамвай. Рух забороняється для усіх.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай, синя машина та велосипедист проїжджають прямо, а водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч та увімкнув відповідний покажчик повороту.

На цьому перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальниці. Вона стоїть з витягнутими в різні боки руками.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Отже, для трамвая, синього автомобіля та велосипедиста рух дозволений, а для водія білої машини — категорично заборонений. Останньому доведеться дочекатися іншого сигналу регулювальника.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували дві цікаві задачі на знання сигналів регулювальника — тут і тут.