Тест за знание знаков регулятора — кому разрешено движение

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Кто может продолжить движение на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации ?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Все, кроме белого автомобиля. Только белый автомобиль. Синий автомобиль и велосипедист. Только велосипедист. Только трамвай. Движение запрещается всем.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали четыре транспортных средства. Трамвай, синяя машина и велосипедист проезжают прямо, а водитель белого автомобиля намерен повернуть налево и включил соответствующий указатель поворота.

На этом перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщицы. Она стоит с вытянутыми в разные стороны руками.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Следовательно, для трамвая, синего автомобиля и велосипедиста движение разрешено, а для водителя белой машины — категорически запрещено. Последнему придется дождаться другого сигнала регулировщицы.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.