Тест за знание знаков регулятора — кому разрешено движение

Тестирование по ПДД — кто может продолжить движение при этом сигнале регулировщицы
Задача по теме регулирования дорожного движения. Кто может продолжить движение на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации ?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Все, кроме белого автомобиля.
- Только белый автомобиль.
- Синий автомобиль и велосипедист.
- Только велосипедист.
- Только трамвай.
- Движение запрещается всем.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали четыре транспортных средства. Трамвай, синяя машина и велосипедист проезжают прямо, а водитель белого автомобиля намерен повернуть налево и включил соответствующий указатель поворота.
На этом перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщицы. Она стоит с вытянутыми в разные стороны руками.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Следовательно, для трамвая, синего автомобиля и велосипедиста движение разрешено, а для водителя белой машины — категорически запрещено. Последнему придется дождаться другого сигнала регулировщицы.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.
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