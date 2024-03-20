Тест по ПДД: водитель не должен растеряться при встрече с регулировщиком на дороге

Регулировщик стал в позу — водителям каких транспортных средств разрешено движение
Задача на знание сигналов регулировщика. Какое транспортное средство может проехать перекресток при изображенном сигнале?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только трамвай.
- Только красный автомобиль.
- Трамвай и синий автомобиль.
- Только синий автомобиль.
- Красный и синий автомобили.
- Всем транспортным средствам движение разрешается.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай и синий автомобиль проезжают прямо, красный поворачивает направо.
На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика. Он стоит с правой рукой, вытянутой вперед.
Читаем п. 8.8 ПДД:
"Правая рука регулировщика вытянута вперед:
- с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и со спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Таким образом, водитель красного автомобиля может продолжить движение в любом направлении, водитель синего — ни в одном, а водитель трамвая мог бы повернуть направо, но путь ведет его прямо, так что он тоже будет ждать другого сигнала.
Правильный ответ №2
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