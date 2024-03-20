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Регулировщик стал в позу — водителям каких транспортных средств разрешено движение

20 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: водитель не должен растеряться при встрече с регулировщиком на дороге
Кто может проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на знание сигналов регулировщика. Какое транспортное средство может проехать перекресток при изображенном сигнале?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только трамвай.
  2. Только красный автомобиль.
  3. Трамвай и синий автомобиль.
  4. Только синий автомобиль.
  5. Красный и синий автомобили.
  6. Всем транспортным средствам движение разрешается.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай и синий автомобиль проезжают прямо, красный поворачивает направо.

На перекрестке порядок движения определяется сигналами регулировщика. Он стоит с правой рукой, вытянутой вперед.

Читаем п. 8.8 ПДД:

"Правая рука регулировщика вытянута вперед:

  • с левой стороны - разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
  • с правой стороны и со спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, водитель красного автомобиля может продолжить движение в любом направлении, водитель синего — ни в одном, а водитель трамвая мог бы повернуть направо, но путь ведет его прямо, так что он тоже будет ждать другого сигнала.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи с регулировщиком — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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