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Тест по ПДД — какому транспорту регулировщик позволяет проехать на перекрестке

12 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: какому транспорту регулировщик позволяет проехать на перекрестке
Кто проедет перекресток? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам проезда перекрестка. Какое транспортное средство проедет перекресток при данном сигнале регулировщика?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Зеленый и желтый автомобили.
  2. Зеленые и красные автомобили.
  3. Автобус и красный автомобиль.
  4. Автобус и желтый автомобиль.
  5. Красный автомобиль.
  6. Автобус.

Разбор задачи

На перекрестке желтый и зеленый автомобили поворачивают направо, автобус — налево, а красный проезжает прямо. Порядок движения на этом перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит с руками, вытянутыми в стороны. Чтобы расшифровать сигнал регулировщика, читаем п. 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;
  • пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
  • со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном направлении.

Водителям автобуса и красного автомобиля разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.

Итак, единственным, кто может продолжить движение при данном сигнале регулировщика, является водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №5

Раньше мы предлагали интересные задачи по правилам проезда кругового перекрестка — здесь и здесь.

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