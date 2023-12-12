Тест по ПДД: какому транспорту регулировщик позволяет проехать на перекрестке

Кто проедет перекресток? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам проезда перекрестка. Какое транспортное средство проедет перекресток при данном сигнале регулировщика?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый и желтый автомобили. Зеленые и красные автомобили. Автобус и красный автомобиль. Автобус и желтый автомобиль. Красный автомобиль. Автобус.

Разбор задачи

На перекрестке желтый и зеленый автомобили поворачивают направо, автобус — налево, а красный проезжает прямо. Порядок движения на этом перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит с руками, вытянутыми в стороны. Чтобы расшифровать сигнал регулировщика, читаем п. 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном направлении.

Водителям автобуса и красного автомобиля разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.

Итак, единственным, кто может продолжить движение при данном сигнале регулировщика, является водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №5

Раньше мы предлагали интересные задачи по правилам проезда кругового перекрестка — здесь и здесь.