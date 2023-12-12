Тест по ПДД — какому транспорту регулировщик позволяет проехать на перекрестке
Задача по правилам проезда перекрестка. Какое транспортное средство проедет перекресток при данном сигнале регулировщика?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый и желтый автомобили.
- Зеленые и красные автомобили.
- Автобус и красный автомобиль.
- Автобус и желтый автомобиль.
- Красный автомобиль.
- Автобус.
Разбор задачи
На перекрестке желтый и зеленый автомобили поворачивают направо, автобус — налево, а красный проезжает прямо. Порядок движения на этом перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит с руками, вытянутыми в стороны. Чтобы расшифровать сигнал регулировщика, читаем п. 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука изогнута перед грудью:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
То есть ни желтому, ни зеленому автомобилю не разрешается движение ни в одном направлении.
Водителям автобуса и красного автомобиля разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.
Итак, единственным, кто может продолжить движение при данном сигнале регулировщика, является водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №5
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