Тест з ПДР — якому транспорту регулювальник дозволяє проїхати на перехресті
Задача з правил проїзду перехрестя. Який транспортний засіб проїде перехрестя при даному сигналі регулювальника?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений та жовтий автомобілі.
- Зелений та червоний автомобілі.
- Автобус та червоний автомобіль.
- Автобус та жовтий автомобіль.
- Червоний автомобіль.
- Автобус.
Розбір задачі
На перехресті жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Порядок руху на цьому перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з руками витягнутими в сторони. Щоб розшифрувати сигнал регулювальника, читаємо п. 8.8 ПДР:
"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і праворуч;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку.
Водіям автобуса та червоної автівки дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить він має чекати іншого сигналу.
Отже, єдиний, хто може продовжити рух при даному сигналі регулювальника, є водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду кругового перехрестя — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!