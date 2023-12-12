Тест з ПДР: якому транспорту регулювальник дозволяє проїхати на перехресті

Хто проїде перехрестя? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил проїзду перехрестя. Який транспортний засіб проїде перехрестя при даному сигналі регулювальника?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений та жовтий автомобілі. Зелений та червоний автомобілі. Автобус та червоний автомобіль. Автобус та жовтий автомобіль. Червоний автомобіль. Автобус.

Розбір задачі

На перехресті жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус — ліворуч, а червоний проїжджає прямо. Порядок руху на цьому перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з руками витягнутими в сторони. Щоб розшифрувати сигнал регулювальника, читаємо п. 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам - прямо і праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто ані жовтому, ані зеленому автомобілю не дозволяється рух в жодному напрямку.

Водіям автобуса та червоної автівки дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить він має чекати іншого сигналу.

Отже, єдиний, хто може продовжити рух при даному сигналі регулювальника, є водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №5

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