Тест з ПДР: водій не має розгубитися при зустрічі з регулювальником на дорозі

Регулювальник став у позу — водіям яких транспортних засобів дозволено рух
Задача на знання сигналів регулювальника. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя при зображеному сигналі?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише трамвай.
- Лише червоний автомобіль.
- Трамвай та синій автомобіль.
- Лише синій автомобіль.
- Червоний та синій автомобілі.
- Усім транспортним засобам рух дозволяється.
Розбір задачі
На перехресті трамвай та синій автомобіль проїжджають прямо, червоний повертає праворуч.
На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.
Читаємо п. 8.8 ПДР:
"Права рука регулювальника витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Таким чином водій червоного автомобіля може продовжити рух в будь-якому напрямку, водій синього — в жодному, а водій трамвая міг би повернути праворуч, але колія веде його прямо, отже він теж чекатиме іншого сигналу.
Правильна відповідь №2
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