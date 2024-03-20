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Регулювальник став у позу — водіям яких транспортних засобів дозволено рух

20 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: водій не має розгубитися при зустрічі з регулювальником на дорозі
Хто може проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на знання сигналів регулювальника. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя при зображеному сигналі?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише трамвай.
  2. Лише червоний автомобіль.
  3. Трамвай та синій автомобіль.
  4. Лише синій автомобіль.
  5. Червоний та синій автомобілі.
  6. Усім транспортним засобам рух дозволяється.

Розбір задачі

На перехресті трамвай та синій автомобіль проїжджають прямо, червоний повертає праворуч.

На перехресті порядок руху визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.

Читаємо п. 8.8 ПДР:

"Права рука регулювальника витягнута вперед:

  • з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Таким чином водій червоного автомобіля може продовжити рух в будь-якому напрямку, водій синього — в жодному, а водій трамвая міг би повернути праворуч, але колія веде його прямо, отже він теж чекатиме іншого сигналу.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з регулювальником — тут і тут.

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ПДР
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