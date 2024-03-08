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Регулювальник і чотири авто на перехресті — хто продовжить рух

8 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: хто продовжить рух за сигналом регулювальника
Кому дозволено їхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Якому транспортному засобу дозволяється продовжити рух за зображеного на малюнку сигналі регулювальника?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтому та зеленому автомобілям.
  2. Рожевому та синьому автомобілям.
  3. Лише рожевому автомобілю.
  4. Усім, крім рожевого автомобіля.
  5. Лише жовтому автомобілю.
  6. Зеленому та синьому автомобілям.

Розбір задачі

На перехресті зелений та синій автомобілі повертають праворуч, жовтий — ліворуч, а рожевий проїжджає прямо.

Регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Що означає цей сигнал, розкриває пункт 8.8 ПДР:

  • "з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — в усіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Таким чином синьому автомобілю рух забороняється в будь-яких напрямках.

Рожевому можна їхати лише праворуч, але йому потрібно прямо, тому він зобов'язаний чекати іншого сигналу.

Жовтому та зеленому автомобілям продовжити рух дозволяється в усіх напрямках.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували дві цікаві задачі на знання сигналів регулювальника — тут і тут.

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автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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