Тест з ПДР: хто продовжить рух за сигналом регулювальника

Регулювальник і чотири авто на перехресті — хто продовжить рух
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Якому транспортному засобу дозволяється продовжити рух за зображеного на малюнку сигналі регулювальника?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтому та зеленому автомобілям.
- Рожевому та синьому автомобілям.
- Лише рожевому автомобілю.
- Усім, крім рожевого автомобіля.
- Лише жовтому автомобілю.
- Зеленому та синьому автомобілям.
Розбір задачі
На перехресті зелений та синій автомобілі повертають праворуч, жовтий — ліворуч, а рожевий проїжджає прямо.
Регулювальник стоїть з витягнутою вперед правою рукою. Що означає цей сигнал, розкриває пункт 8.8 ПДР:
- "з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — в усіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Таким чином синьому автомобілю рух забороняється в будь-яких напрямках.
Рожевому можна їхати лише праворуч, але йому потрібно прямо, тому він зобов'язаний чекати іншого сигналу.
Жовтому та зеленому автомобілям продовжити рух дозволяється в усіх напрямках.
Правильна відповідь №1
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