Тест по ПДД: кто продолжит движение по сигналу регулировщика

Регулировщик и четыре авто на перекрестке — кто продолжит движение
Задача по теме регулирования дорожного движения. Какому транспортному средству разрешается продолжить движение по изображенному на рисунке сигналу регулировщика?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтому и зеленому автомобилям.
- Розовому и синему автомобилям.
- Только розовому автомобилю.
- Всем кроме розового автомобиля.
- Только желтому автомобилю.
- Зеленому и синему автомобилям.
Разбор задачи
На перекрестке зеленый и синий автомобили поворачивают направо, желтый — налево, а розовый проезжает прямо.
Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Что означает этот сигнал, раскрывает пункт 8.8 ПДД:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Таким образом, синему автомобилю движение запрещается в любых направлениях.
Розовому можно ехать только направо, но ему нужно прямо, поэтому он обязан ждать другого сигнала.
Желтому и зеленому автомобилям продолжить движение разрешается по всем направлениям.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.
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