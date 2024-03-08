Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Регулировщик и четыре авто на перекрестке — кто продолжит движение arrow

Регулировщик и четыре авто на перекрестке — кто продолжит движение

8 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: кто продолжит движение по сигналу регулировщика
Кому разрешено проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме регулирования дорожного движения. Какому транспортному средству разрешается продолжить движение по изображенному на рисунке сигналу регулировщика?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Желтому и зеленому автомобилям.
  2. Розовому и синему автомобилям.
  3. Только розовому автомобилю.
  4. Всем кроме розового автомобиля.
  5. Только желтому автомобилю.
  6. Зеленому и синему автомобилям.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый и синий автомобили поворачивают направо, желтый — налево, а розовый проезжает прямо.

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Что означает этот сигнал, раскрывает пункт 8.8 ПДД:

  • с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, синему автомобилю движение запрещается в любых направлениях.

Розовому можно ехать только направо, но ему нужно прямо, поэтому он обязан ждать другого сигнала.

Желтому и зеленому автомобилям продолжить движение разрешается по всем направлениям.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта