Тест по ПДД: кто продолжит движение по сигналу регулировщика

Кому разрешено проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Какому транспортному средству разрешается продолжить движение по изображенному на рисунке сигналу регулировщика?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтому и зеленому автомобилям. Розовому и синему автомобилям. Только розовому автомобилю. Всем кроме розового автомобиля. Только желтому автомобилю. Зеленому и синему автомобилям.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый и синий автомобили поворачивают направо, желтый — налево, а розовый проезжает прямо.

Регулировщик стоит с вытянутой вперед правой рукой. Что означает этот сигнал, раскрывает пункт 8.8 ПДД:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, синему автомобилю движение запрещается в любых направлениях.

Розовому можно ехать только направо, но ему нужно прямо, поэтому он обязан ждать другого сигнала.

Желтому и зеленому автомобилям продолжить движение разрешается по всем направлениям.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.