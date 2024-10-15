Підступний ПДР тест —  чи може водій авто з причепом повернути ліворуч

Авто з причепом може повернути? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві білого легкового автомобіля з причепом виконати поворот ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено, якщо він не створить перешкод зустрічному транспорту.

Розбір задачі

Перед перехрестям утворився затор. Водій білого легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч.

На ділянці дороги встановлений попереджувальний знак 1.24 "Світлофорне регулювання". Його вішають перед перехрестям, пішохідним переходом або ділянкою дороги, рух на якій регулюється світлофором на відстані 150-300 м перед пристроєм.





Також встановлено знак 3.4 "Рух із причепом заборонено". Цей знак поширюється лише на вантажні автомобілі з причепом, а не на легкові.

Таким чином, в зображеній ситуації обидва знаки не повинні цікавити водія білого автомобіля з причепом. Але він має згадати пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Таким чином, виїзд на смугу зустрічного руху можливий, але лише за відсутності суцільної розмітки. На малюнку між двома смугами чітко видно суцільну лінію розмітки 1.1.

Отже, поворот ліворуч водієві білого авто з причепом заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду на перехресті, в якій помиляються 50% водіїв. Також давали підступний ПДР тест на знання дорожніх знаків.