Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ПДР тест з каверзою — чи може водій легковика з причепом повернути ліворуч arrow

ПДР тест з каверзою — чи може водій легковика з причепом повернути ліворуч

15 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний ПДР тест —  чи може водій авто з причепом повернути ліворуч
Авто з причепом може повернути? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві білого легкового автомобіля з причепом виконати поворот ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.
  3. Дозволено, якщо він не створить перешкод зустрічному транспорту.

Розбір задачі

ПДР тест з каверзою — чи може водій легковика з причепом повернути ліворуч - фото 1

Перед перехрестям утворився затор. Водій білого легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч.

На ділянці дороги встановлений попереджувальний знак 1.24 "Світлофорне регулювання". Його вішають перед перехрестям, пішохідним переходом або ділянкою дороги, рух на якій регулюється світлофором на відстані 150-300 м перед пристроєм.


ПДР тест з каверзою — чи може водій легковика з причепом повернути ліворуч - фото 2

Також встановлено знак 3.4 "Рух із причепом заборонено". Цей знак поширюється лише на вантажні автомобілі з причепом, а не на легкові.

 

ПДР тест з каверзою — чи може водій легковика з причепом повернути ліворуч - фото 3

Таким чином, в зображеній ситуації обидва знаки не повинні цікавити водія білого автомобіля з причепом. Але він має згадати пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Таким чином, виїзд на смугу зустрічного руху можливий, але лише за відсутності суцільної розмітки. На малюнку між двома смугами чітко видно суцільну лінію розмітки 1.1.

Отже, поворот ліворуч водієві білого авто з причепом заборонено.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду на перехресті, в якій помиляються 50% водіїв. Також давали підступний ПДР тест на знання дорожніх знаків.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:44 ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК — адвокат пояснив, як діяти

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Термінова новина

21:37 В Київській області пролунали вибухи

21:27 Україна не використовує винищувачі F-16 у наступальних операціях — ЗМІ

21:24 У Харкові пролунали вибухи

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

21:20 Уточнення даних з-за кордону — як довго триває цей процес

21:13 У Львові пенсіонер поширював комуністичну символіку — як його покарав суд

20:58 Колишнього українського шахіста спіймали на шахрайстві

20:53 Укрзалізниця відкриє рух для подорожей дитячих груп в гори

20:38 У ЦПД заявили, що Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

21:44 ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК — адвокат пояснив, як діяти

Термінова новина

21:37 В Київській області пролунали вибухи

21:27 Україна не використовує винищувачі F-16 у наступальних операціях — ЗМІ

21:24 У Харкові пролунали вибухи

21:20 Уточнення даних з-за кордону — як довго триває цей процес

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

21:13 У Львові пенсіонер поширював комуністичну символіку — як його покарав суд

20:58 Колишнього українського шахіста спіймали на шахрайстві

20:53 Укрзалізниця відкриє рух для подорожей дитячих груп в гори

20:38 У ЦПД заявили, що Росія намагається зірвати мобілізацію в Україні

20:25 Бої за Торецьк — військовий розповів, чи є просування ворога у місті

Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

Text

21:40 Експерт пояснила, чи варто очікувати війну між КНДР та Південною Кореєю

Text

20:05 Нардеп пояснив, як зросте ціна на електроенергію для громадян та підприємств

Text

20:01 Готовність до зими та новий рекрутинговий застосунок у Дії— головні новини

Text

19:25 Нардеп Мороз відповів, скільки відсотків теплової генерації має Україна

Text

18:10 Представник ОП пояснив, які вимоги до мобілізації в Україні висувають США

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Можливий дзвінок Байдена у Кремль та війська КНДР в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардепка Іонова назвала вимоги іноземних партнерів до України

Text

16:20 У Третій штурмовій заявили про провал процесу мобілізації

Text

15:57 Заступник командира 3-ї ОШБр Кудряшов пояснив, що змотивувало бійців після операції на Курщині

Text

15:06 У Нацполіції назвали кількість випадків підпалу авто ЗСУ від початку повномасштабної війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник