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Помиляються 50% водіїв — який порядок роз'їзду на перехресті

11 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складна задача з ПДР — хто проїде перехрестя останнім
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми проїзду нерегульованих перехресть. Який правильний порядок роз'їзду на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай та тролейбус одночасно, автомобіль.
  2. Автомобіль, трамвай та тролейбус одночасно.
  3. Трамвай, автомобіль, тролейбус.
  4. Тролейбус, трамвай, автомобіль.
  5. Трамвай, тролейбус, автомобіль.

Розбір задачі

Помиляються 50% водіїв — який порядок роз'їзду на перехресті - фото 1

До нерегульованого перехрестя одночасно під'їхали червоний автомобіль, трамвай та тролейбус. Трамвай та тролейбус повертають ліворуч, а водій червоної машини має намір продовжити рух прямо.

Перед перехрестям встановлено знак пріоритету 2.3 "Головна дорога". Він надає водіям право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.


Помиляються 50% водіїв — який порядок роз'їзду на перехресті - фото 2

Видно, що всі транспортні засоби знаходяться на головній дорозі, а отже їхні шляхи рівнозначні.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух."

Таким чином, трамвай має перевагу перед іншими, тому проїде першим.

Далі починається найцікавіше. Хто проїде останнім? Чомусь часто відповідають, що ним буде водій червоного авто. Але це не так.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто тролейбус повертає ліворуч, а автомобіль проїжджає прямо. Тому саме водій тролейбуса має поступитися дорогою, та залишити перехрестя останнім.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували тест з ПДР: два авто на головній, але один водій неправий. Також давали задачу з ПДР про особливості паркування, на яку майже всі дають неправильну відповідь.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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