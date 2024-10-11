Сложная задача по ПДД — кто проедет перекресток последним

Каков порядок разъезда? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме проезда нерегулируемых перекрестков. Каков правильный порядок разъезда на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Трамвай и троллейбус одновременно, автомобиль. Автомобиль, трамвай и троллейбус одновременно. Трамвай, автомобиль, троллейбус. Троллейбус, трамвай, автомобиль. Трамвай, троллейбус, автомобиль.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку одновременно подъехали красный автомобиль, трамвай и троллейбус. Трамвай и троллейбус поворачивают налево, а водитель красной машины намерен продолжить движение прямо.

Перед перекрестком установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Он предоставляет водителям право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.





Видно, что все транспортные средства находятся на главной дороге, а значит, их пути равнозначны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, трамвай имеет преимущество перед другими, поэтому проедет первым.

Далее начинается самое интересное. Кто проедет последним? Почему часто отвечают, что им будет водитель красного авто. Но это не так.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть троллейбус поворачивает налево, а автомобиль проезжает прямо. Поэтому именно водитель троллейбуса должен уступить дорогу и покинуть перекресток последним.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали тест по ПДД: два авто на главной, но один водитель не прав. Также давали задачу по ПДД об особенностях парковки, на которую почти все дают неправильный ответ.