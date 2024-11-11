Тест для водіїв на визначення порушників ПДР

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, виконуючи поворот на АЗС?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

На ділянці дороги водії автомобілів рухаються зустрічними напрямками. Обидва мають намір повернути на автозаправку та увімкнули відповідні покажчики поворотів.

Водій синього автомобіля вже проїхав правильний перший поворот на АЗС, й повернувши так, як зображено на малюнку, він порушить правила, адже не дотримається вимог знаку 3.21 "В'їзд заборонено".





Водій жовтої машини обрав правильний в'їзд на заправку, але, повернувши ліворуч, він порушить правила, позаяк не виконає вимог знаку 4.1 "Рух прямо".





Цей знак дозволяє повернути на заправку або іншу прилеглу до дороги територію, але лише праворуч.

Правильна відповідь №3

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