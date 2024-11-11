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ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила

11 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест для водіїв на визначення порушників ПДР
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, виконуючи поворот на АЗС?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Обидва водії не порушують.

Розбір задачі

ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила - фото 1

На ділянці дороги водії автомобілів рухаються зустрічними напрямками. Обидва  мають намір повернути на автозаправку та увімкнули відповідні покажчики поворотів.

Водій синього автомобіля вже проїхав правильний перший поворот на АЗС, й повернувши так, як зображено на малюнку, він порушить правила, адже не дотримається вимог знаку 3.21 "В'їзд заборонено".


ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила - фото 2

Водій жовтої машини обрав правильний в'їзд на заправку, але, повернувши ліворуч, він порушить правила, позаяк не виконає вимог знаку 4.1 "Рух прямо".


ПДР тест для уважних водіїв — хто порушує правила - фото 3

Цей знак дозволяє повернути на заправку або іншу прилеглу до дороги територію, але лише праворуч.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР на знання дорожніх знаків:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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