Тест з ПДР для уважних — хто з водіїв може розвернутися на перехресті

Кому можна розвернутися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля може виконати розворот у зображеній на малюнку дорожній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва можуть. Обидва не можуть.

Розбір задачі

Дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку, і згідно зі знаком 5.16 "Напрямки руху по смугах", водієві жовтого автомобіля з його смуги дозволяється поворот ліворуч. Цей знак також не забороняє йому виконати й розворот.





Водієві білого автомобіля цей знак дозволяє зі своєї смуги продовжити рух прямо та ліворуч. Але розвернутися він вже не може, позаяк не перебуває у крайній лівій смузі.

Як бути зі знаком 3.23 "Поворот ліворуч заборонено"? Він встановлений на жовтому тлі, тобто є тимчасовим. А згідно з пунктом 8.2 ПДР, тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними.





Цей знак забороняє виконати поворот ліворуч обом водіям, але він не заперечує проти розвороту. А, отже, водій жовтого автомобіля має повне право розвернутися.

Правильна відповідь №1

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