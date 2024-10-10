Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Підступний тест з ПДР — як дозволено розвернутися водієві червоного авто arrow

Підступний тест з ПДР — як дозволено розвернутися водієві червоного авто

10 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Молоді водії часто плутають знаки ПДР — за якою траєкторією дозволено розворот
Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторії А та Б.
  2. Траєкторія А.
  3. Траєкторія Б.
  4. За жодною з траєкторій.

Розбір задачі

Підступний тест з ПДР — як дозволено розвернутися водієві червоного авто - фото 1

На нерегульованому перехресті (немає світлофорів або регулювальника) водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот.

Перед водієм на перехресті встановлено два дорожні знаки. Перший — 2.1 "Дати дорогу", який означає, що  водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя головною дорогою.


Підступний тест з ПДР — як дозволено розвернутися водієві червоного авто - фото 2

Цей знак зобов'язує водія червоної машини пропустити усі транспортні засоби, які рухаються головною дорогою.

В зображеній ситуації на перехресті, крім червоного авто, транспортних засобів немає. Тобто пропускати йому немає кого, а отже цей знак жодним чином не заважає виконати розворот.

Ще один знак — 5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" — позначає виїзд на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою.


Підступний тест з ПДР — як дозволено розвернутися водієві червоного авто - фото 3

Цей знак також не забороняє водієві червоного автомобіля розвернутися на перехресті.

Крім того, жодні правила в зображеній на малюнку ситуації не регламентують, за якою саме траєкторією водій може виконати розворот.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:56 У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів

23:55 У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС

23:53 Майже рік зливав дані про ЗСУ — як суд на Кіровоградщині покарав чоловіка

23:45 Потяг, на якому їхали 750 депутатів Європарламенту, задимився — що сталось

23:37 У МЗС зробили різку заяву через майбутній візит Путіна до Туркменістану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:00 У ТЦК пояснили, яка буває альтернатива мобілізації

22:48 Лубінець відреагував на смерть української журналістки в російському полоні

22:39 В Одесі чутно потужні вибухи

22:33 Відмовився від повістки, бо злякався — як суд на Полтавщині покарав чоловіка

22:31 Українські журналісти потрапили під обстріл в Донецькій області

23:56 У центрі Києва зміняться маршрути тролейбусів

23:55 У Харкові п'яний чоловік підпалив касову зону на АЗС

23:53 Майже рік зливав дані про ЗСУ — як суд на Кіровоградщині покарав чоловіка

23:45 Потяг, на якому їхали 750 депутатів Європарламенту, задимився — що сталось

23:37 У МЗС зробили різку заяву через майбутній візит Путіна до Туркменістану

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

23:00 У ТЦК пояснили, яка буває альтернатива мобілізації

22:48 Лубінець відреагував на смерть української журналістки в російському полоні

22:39 В Одесі чутно потужні вибухи

22:33 Відмовився від повістки, бо злякався — як суд на Полтавщині покарав чоловіка

22:31 Українські журналісти потрапили під обстріл в Донецькій області

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll