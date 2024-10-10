Молоді водії часто плутають знаки ПДР — за якою траєкторією дозволено розворот

Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Траєкторії А та Б. Траєкторія А. Траєкторія Б. За жодною з траєкторій.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (немає світлофорів або регулювальника) водій червоного автомобіля має намір здійснити розворот.

Перед водієм на перехресті встановлено два дорожні знаки. Перший — 2.1 "Дати дорогу", який означає, що водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя головною дорогою.





Цей знак зобов'язує водія червоної машини пропустити усі транспортні засоби, які рухаються головною дорогою.

В зображеній ситуації на перехресті, крім червоного авто, транспортних засобів немає. Тобто пропускати йому немає кого, а отже цей знак жодним чином не заважає виконати розворот.

Ще один знак — 5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів" — позначає виїзд на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою.





Цей знак також не забороняє водієві червоного автомобіля розвернутися на перехресті.

Крім того, жодні правила в зображеній на малюнку ситуації не регламентують, за якою саме траєкторією водій може виконати розворот.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.