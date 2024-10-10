Молодые водители часто путают знаки ПДД — по какой траектории разрешен разворот

Как развернуться? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории водитель красного автомобиля может выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

Траектории А и Б. Траектория А. Траектория Б. Ни за одной из траекторий.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (нет светофоров или регулировщика) водитель красного автомобиля намерен совершить разворот.

Перед водителем на перекрестке установлены два дорожных знака. Первый — 2.1 "Уступить дорогу", который означает, что водитель должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.





Этот знак обязывает водителя красной машины пропустить все транспортные средства, двигающиеся по главной дороге.

В изображенной ситуации на перекрестке кроме красного авто, транспортных средств нет. То есть пропускать ему некого, а значит этот знак никоим образом не мешает выполнить разворот.

Еще один знак - 5.10.2 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств" — обозначает выезд на дорогу, где движение транспортных средств, двигающихся по установленным маршрутам, осуществляется по специально выделенной полосе.





Этот знак также не запрещает водителю красного автомобиля развернуться на перекрестке.

Кроме того, никакие правила в изображенной на рисунке ситуации не регламентируют, по какой траектории водитель может выполнить разворот.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересный ПДД тест по правилам остановки и стоянки. Также разбирали задачу с распространенной ошибкой разворота на перекрестке.