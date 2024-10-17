Експрес-тест з ПДР — чи дозволена стоянка авто на вказаному місці

Можна зупинитися? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми розмітки на дорогах. Чи дозволена стоянка авто на вказаному місці в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій має намір зупинитися на стоянку на краю дороги, де нанесено переривчасту розмітку жовтого кольору.

Згідно з розділом 34 ПДР, це розмітка 1.10.1, яка позначає місця, де заборонено стоянку транспортних засобів (з того боку, де її нанесено).

Застосовується самостійно або разом зі знаком 3.35 "Стоянку заборонено" та наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру.

Правильна відповідь №2

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