Поширена помилка водіїв з ПДР — де не можна зупиняти автомобіль

Де дозволено зупинку? Малюнок: "За! Правилами"

Цікава задача з теми зупинки та стоянки. Біля якого пасажира може зупинитися водій таксі в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жінка ліворуч. Чоловік праворуч. Може зупинятися біля обох. Не може зупинятися біля обох.

Розбір задачі

На ділянці дороги іде таксі та обабіч дороги два пасажири — чоловік та жінка. Кому з них пощастить сісти в автомобіль?

Чоловіка праворуч стоїть за знаком 3.34 "Зупинку заборонено". А зона за знаком — це вже територія його дії, де зупинка не дозволяється.





Втім, згідно з ПДР, цей знак забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).

Тобто в цьому місці водій таксі має повне право підібрати чоловіка.

А ось зупинитися та взяти жінку таксист не може. Читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транс­портних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

В зображеній ситуації дорога має і по одній смузі для руху в кожному напрямку, і трамвайні колії посередині. Отже, водій таксі зупинитися на лівому боці дороги для посадки пасажирки не може.

Правильна відповідь №2

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