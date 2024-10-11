Поширена помилка водіїв з ПДР — де не можна зупиняти автомобіль

ПДР тестування — водії часто помиляються, де не можна зупиняти автомобіль
Цікава задача з теми зупинки та стоянки. Біля якого пасажира може зупинитися водій таксі в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жінка ліворуч.
- Чоловік праворуч.
- Може зупинятися біля обох.
- Не може зупинятися біля обох.
Розбір задачі
На ділянці дороги іде таксі та обабіч дороги два пасажири — чоловік та жінка. Кому з них пощастить сісти в автомобіль?
Чоловіка праворуч стоїть за знаком 3.34 "Зупинку заборонено". А зона за знаком — це вже територія його дії, де зупинка не дозволяється.
Втім, згідно з ПДР, цей знак забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
Тобто в цьому місці водій таксі має повне право підібрати чоловіка.
А ось зупинитися та взяти жінку таксист не може. Читаємо пункт 15.3 ПДР:
"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".
В зображеній ситуації дорога має і по одній смузі для руху в кожному напрямку, і трамвайні колії посередині. Отже, водій таксі зупинитися на лівому боці дороги для посадки пасажирки не може.
Правильна відповідь №2
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