Распространена ошибка водителей по ПДД — где нельзя останавливать автомобиль

Где разрешена остановка? Рисунок: "За! Правилами"

Интересная задача по теме остановки и стоянки. Возле какого пассажира может остановиться водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Женщина слева. Мужчина справа. Может останавливаться возле обоих. Не может останавливаться возле обоих.

Разбор задачи

На участке дороги идет такси и по обе стороны дороги два пассажира — мужчина и женщина. Кому из них удастся сесть в автомобиль?

Мужчину справа стоит за знаком 3.34 "Остановка запрещена". А зона за знаком — это уже территория его действия, где остановка не разрешается.





Впрочем, согласно ПДД, этот знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза).

То есть в этом месте водитель такси имеет полное право подобрать мужчину.

А вот остановиться и взять женщину таксист не может. Читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

В изображенной ситуации дорога имеет и по одной полосе для движения по каждому направлению, и трамвайные пути посередине. Так что водитель такси остановиться на левой стороне дороги для посадки пассажира не может.

Правильный ответ №2

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