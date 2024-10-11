Распространена ошибка водителей по ПДД — где нельзя останавливать автомобиль

ПДД тестирование — водители часто ошибаются, где нельзя останавливать автомобиль
Интересная задача по теме остановки и стоянки. Возле какого пассажира может остановиться водитель такси в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Женщина слева.
- Мужчина справа.
- Может останавливаться возле обоих.
- Не может останавливаться возле обоих.
Разбор задачи
На участке дороги идет такси и по обе стороны дороги два пассажира — мужчина и женщина. Кому из них удастся сесть в автомобиль?
Мужчину справа стоит за знаком 3.34 "Остановка запрещена". А зона за знаком — это уже территория его действия, где остановка не разрешается.
Впрочем, согласно ПДД, этот знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, совершающего посадку или высадку пассажиров (разгрузка или погрузка груза).
То есть в этом месте водитель такси имеет полное право подобрать мужчину.
А вот остановиться и взять женщину таксист не может. Читаем пункт 15.3 ПДД:
"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".
В изображенной ситуации дорога имеет и по одной полосе для движения по каждому направлению, и трамвайные пути посередине. Так что водитель такси остановиться на левой стороне дороги для посадки пассажира не может.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи на тему остановки и стоянки автомобиля — здесь и здесь.
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