ПДР тестування — хто проїде перехрестя першим, а хто — останнім

Хто проїде першим? Малюнок: "Україна за кермом".

Задачі з правил проїзду нерегульованих перехресть. Визначте порядок роз'їзду в зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Трамвай 1 разом із трамваєм 2, бензовоз, легковик. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковик. Трамвай 1, бензовоз, легковик, трамвай 2. Бензовоз, трамвай 1, легковик, трамвай 2.

Розбір задачі

На перехресті без світлофора трамвай 1 повертає праворуч, трамвай 2 та легковик — ліворуч. А бензовоз проїжджає прямо.

На перехресті присутні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу".





Трамвай 1, бензовоз та легковик знаходяться на головній дорозі. А трамвай 2 — на другорядній дорозі, тому проїде останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Трамвай 1 має перевагу перед бензовозом, позаяк перебуває на рівнозначній з ним дорозі.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Нарешті водій легкового автомобіля, що повертає ліворуч, зобов'язаний дати дорогу бензовозу, який рухається прямо.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, порядок роз'їзду буде таким: трамвай 1, бензовоз, легковик, трамвай 2.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували розв’язати задачу з ПДР про особливості паркування. Також розповідали, яке рішення на дорозі вбереже водія від ДТП.