ПДД тестирование — кто проедет перекресток первым, а кто — последним

Кто проедет первым? Рисунок: "Украина за рулем".

Задачи по правилам проезда нерегулируемых перекрестков. Определите порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

Трамвай 1 вместе с трамваем 2, бензовоз, легковушка. Трамвай 1, бензовоз, трамвай 2, легковушка. Трамвай 1, бензовоз, легковушка, трамвай 2. Бензовоз, трамвай 1, легковушка, трамвай 2.

Разбор задачи

На перекрестке без светофора трамвай 1 поворачивает направо, трамвай 2 и легковушка — налево. А бензовоз проезжает прямо.

На перекрестке присутствуют знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 2.1 "Уступить дорогу".





Трамвай 1, бензовоз и легковушка находятся на главной дороге. А трамвай 2 — на второстепенной дороге, поэтому проедет последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Трамвай 1 имеет преимущество перед бензовозом, так как находится на равнозначной с ним дороге.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Наконец, водитель поворачивающего налево легкового автомобиля обязан дать дорогу двигающемуся прямо бензовозу .

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, порядок разъезда будет следующим: трамвай 1, бензовоз, легковушка, трамвай 2.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД об особенностях парковки. Также рассказывали, какое решение на дороге убережет водителя от ДТП.