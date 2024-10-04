Помиляються 50% водіїв — хто проїде перехрестя першим

Складний ПДР тест — хто з водіїв проїде перехрестя першим
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має перевагу на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував ресурс "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій легкового автомобіля.
- Хто перший встигне.
Розбір задачі
На перехресті вантажівка повертає праворуч, а легковий автомобіль виконує розворот. Обидва водії проїжджають на зелений сигнал додаткової секції світлофора при червоному основному.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Позаяк з інших напрямків жодних автомобілів не видно, водії вантажівки та легковика можуть спокійно виконувати свої маневри.
Але їхні траєкторії перетинаються, тому хтось з них має поступитися іншому.
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
З правого боку до водія червоного автомобіля наближається вантажівка, тому саме вона матиме перевагу в зображеній ситуації.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували за допомогою дорожніх знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.
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