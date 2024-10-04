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Складний ПДР тест — хто з водіїв проїде перехрестя першим

4 жовтня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Помиляються 50% водіїв — хто проїде перехрестя першим
Хто кому поступиться? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має перевагу на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував ресурс "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій легкового автомобіля.
  3. Хто перший встигне.

Розбір задачі

Складний ПДР тест — хто з водіїв проїде перехрестя першим - фото 1

На перехресті вантажівка повертає праворуч, а легковий автомобіль виконує розворот. Обидва водії проїжджають на зелений сигнал додаткової секції світлофора при червоному основному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Позаяк з інших напрямків жодних автомобілів не видно, водії вантажівки та легковика можуть спокійно виконувати свої маневри.

Але їхні траєкторії перетинаються, тому хтось з них має поступитися іншому.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

З правого боку до водія червоного автомобіля наближається вантажівка, тому саме вона матиме перевагу в зображеній ситуації.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували за допомогою дорожніх знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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