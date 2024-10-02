Тестування з ПДР — який порядок роз'їзду на нерегульованому перехресті

Яке правило часто порушують — тест з ПДР про проїзд перехрестя
Задача з теми проїзд перехресть. Кому має дати дорогу водій білої машини в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамваю та синьому автомобілю.
- Велосипедисту.
- Трамваю.
- Трамваю та велосипедисту.
- Має проїхати першим.
- Має проїхати останнім.
Розбір задачі
Читаємо пункт 16.12 ПДР (т.зв. "правило перешкоди праворуч"):
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.
Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.
На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".
Попри те, що біле авто є для водія трамвая перешкодою праворуч, за правилами, саме трамвай проїде перехрестя першим.
Водій білого автомобіля має перевагу перед синьою машиною, позаяк є для неї перешкодою з правого боку. Водночас для білої машини такою самою перешкодою є велосипедист, якому водій зобов'язаний дати дорогу.
В реальній дорожній ситуації синій автомобіль з високою ймовірністю проїде перехрестя одночасно з трамваєм, та ризикне отримати штраф від патрульної поліції. Адже за правилами порядок роз'їзду буде таким: трамвай, велосипедист, білий легковик, синя машина.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаву задачу з ПДР, щоб з'ясувати, який автомобіль не порушує правила при проїзді перехрестя. Також давали заплутаний тест з ПДР де треба відповісти, кому має поступитися дорогою авто під час подвійного перестроювання та попутного руху.
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