Поширена похибка з ПДР — хто кого має пропустити на перехресті

Хто поступиться? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми проїзду перехресть. Якою має бути черговість проїзду перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Першим проїде велосипедист. Першим проїде трамвай.

Розбір задачі

На перехресті велосипедист та водій трамвая проїжджають прямо. Позаяк їхні траєкторії руху перетинаються, хтось має поступитися дорогою.

Чомусь понад половину водіїв вважають, що саме трамвай проїде першим. Мабуть, вони або не вважають велосипедистів повноцінними учасниками дорожнього руху, або не правильно трактують пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою, крім перехресть, де організовано круговий рух".

На малюнку зображено нерегульоване перехрестя, але дороги на ньому не є рівнозначними. Адже встановлений знак пріоритету 2.3 "Головна дорога" (перед велосипедистом) надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. А перед трамваєм знак 2.1 "Дати дорогу" вказує водію поступитися транспортним засобам, що під’їжджають до нерегульованого перехрестя головною дорогою.





Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Велосипедист рухається головною дорогою, тому має перевагу в русі над трамваєм.

Правильна відповідь №1

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