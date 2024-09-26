Хитрий ПДР тест — водій якого авто поступиться на перехресті

Хто кого пропускає? Малюнок: techinsider

Задача з теми проїзду перехресть. Яким буде правильний порядок роз'їзду на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Рекомендуємо не поспішати та гарно подумати.

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Варіанти відповіді

Трактор, бензовоз, легкове авто. Трактор, легкове авто, бензовоз. Легкове авто, бензовоз, трактор. Легкове авто, трактор, бензовоз. Бензовоз, легкове авто, трактор. Бензовоз, трактор, легкове авто.

Розбір задачі

На перехресті водії трактора та бензовоза проїжджають прямо, а водій помаранчевого автомобіля має намір повернути ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".





Цей знак надає право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів.

Також встановлений знак 2.1 "Дати дорогу".





Водій, на кого поширюється дія цього знаку, повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя головною дорогою.

Водій легкового автомобіля наближається до перехрестя другорядною дорогою. Тому він повинен поступитися дорогою трактору, що рухається головною. Отже, трактор проїде першим.

Зазначимо, що траєкторії руху трактора та бензовоза не перетинаються, тобто вони могли б рухатися перехрестям одночасно. Але є ще помаранчевий автомобіль, який заважає бензовозу.

Ці транспортні засоби роз'їдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехрестя, де організовано круговий рух".

Легковий автомобіль у зображеній ситуації є перешкодою праворуч для бензовоза, тому помаранчева машина проїде другою після трактора.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували іншу задачу з правильного порядку роз'їзду на перехресті. Також показали тест з ПДР, який провалюють 37% водіїв.