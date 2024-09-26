Хитрый ПДД тест — водитель какого авто уступит на перекрестке

Кто кого пропускает? Рисунок: techinsider

Задача по теме проезда перекрестков. Каков будет правильный порядок разъезда на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Рекомендуем не торопиться и хорошо подумать.

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Варианты ответа

Трактор, бензовоз, легковой автомобиль. Трактор, легковой автомобиль, бензовоз. Легковой автомобиль, бензовоз, трактор. Легковой автомобиль, трактор, бензовоз. Бензовоз, легковой автомобиль, трактор. Бензовоз, трактор, легковой автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители трактора и бензовоза проезжают прямо, а водитель оранжевого автомобиля намерен повернуть налево.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".





Этот знак дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

Также установлен знак 2.1 "Дать дорогу".





Водитель, на кого распространяется действие этого знака, должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.

Водитель легкового автомобиля приближается к перекрестку по второстепенной дороге. Следовательно, он должен уступить дорогу трактору, движущемуся по главной. Итак, трактор проедет первым.

Отметим, что траектории движения трактора и бензовоза не пересекаются, то есть они могли бы двигаться по перекрестку одновременно. Но есть еще оранжевый автомобиль, мешающий бензовозу.

Эти транспортные средства разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестка, где организовано круговое движение".

Легковой автомобиль в изображенной ситуации является помехой справа для бензовоза, поэтому оранжевая машина проедет второй после трактора.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали другую задачу по правильному порядку разъезда на перекрестке. Также показывали тест по ПДД, который проваливают 37% водителей.