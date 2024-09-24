Сложный тест по ПДД — кто проедет перекресток третьим

Водители часто ошибаются — кто проедет перекресток третьим, согласно ПДД
Задача по теме проезда перекрестков. Многие водители не могут сразу ответить на вопрос, кто проедет третьим в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный трамвай.
- Желтый трамвай.
- Грузовик.
- Зеленый автомобиль.
- Белый автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке оба трамвая и зеленая машина проезжают прямо, грузовик и белый автомобиль поворачивают налево.
Перекресток нерегулируемый с неравнозначными дорогами, поскольку установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".
На главной дороге находятся сразу три транспортных средства — красный трамвай, грузовик и белый автомобиль. Именно они имеют преимущество перед желтым трамваем и зеленой легковушкой, которые находятся на второстепенных дорогах.
Поскольку зеленая машина и желтый трамвай находятся на равнозначных дорогах, читаем третью часть пункта 16.12 ПДД :
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, желтый трамвай проедет четвертым, а зеленый автомобиль - последним.
Также согласно пункту 16.12 белый автомобиль и грузовик должны дать дорогу красному трамваю, который находится на равнозначной с ними главной дороге.
Таким образом, первым проедет этот перекресток красный трамвай.
А белый автомобиль и грузовик разъедутся между собой по первой части пункта 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Именно грузовик приближается к белому автомобилю с правой стороны, поэтому водитель легковушки обязан уступить дорогу.
В итоге порядок разъезда будет таким: красный трамвай, грузовик, белый автомобиль, желтый трамвай, зеленая машина.
Правильный ответ №5
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