Сложный тест по ПДД — кто проедет перекресток третьим

Кто третий? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезда перекрестков. Многие водители не могут сразу ответить на вопрос, кто проедет третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный трамвай. Желтый трамвай. Грузовик. Зеленый автомобиль. Белый автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке оба трамвая и зеленая машина проезжают прямо, грузовик и белый автомобиль поворачивают налево.

Перекресток нерегулируемый с неравнозначными дорогами, поскольку установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".







На главной дороге находятся сразу три транспортных средства — красный трамвай, грузовик и белый автомобиль. Именно они имеют преимущество перед желтым трамваем и зеленой легковушкой, которые находятся на второстепенных дорогах.

Поскольку зеленая машина и желтый трамвай находятся на равнозначных дорогах, читаем третью часть пункта 16.12 ПДД :

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, желтый трамвай проедет четвертым, а зеленый автомобиль - последним.

Также согласно пункту 16.12 белый автомобиль и грузовик должны дать дорогу красному трамваю, который находится на равнозначной с ними главной дороге.

Таким образом, первым проедет этот перекресток красный трамвай.

А белый автомобиль и грузовик разъедутся между собой по первой части пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Именно грузовик приближается к белому автомобилю с правой стороны, поэтому водитель легковушки обязан уступить дорогу.

В итоге порядок разъезда будет таким: красный трамвай, грузовик, белый автомобиль, желтый трамвай, зеленая машина.

Правильный ответ №5

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