Складний тест з ПДР — хто проїде перехрестя третім

Хто третій? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзду перехресть. Багато водіїв не можуть сходу відповісти на запитання, хто проїде третім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний трамвай. Жовтий трамвай. Вантажівка. Зелений автомобіль. Білий автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті обидва трамваї та зелена машина проїжджають прямо, вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч.

Перехрестя нерегульоване з нерівнозначними дорогами, позаяк тут встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".







На головній дорозі перебувають одразу три транспортні засоби — червоний трамвай, вантажівка та білий автомобіль. Саме вони мають перевагу перед жовтим трамваєм та зеленим легковиком, котрі знаходяться на другорядних дорогах.

Позаяк зелена машина та жовтий трамвай знаходяться на рівнозначних дорогах, то читаємо третю частину пункту 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, жовтий трамвай проїде четвертим, а зелене авто — останнім.

Також згідно з пунктом 16.12, білий автомобіль та вантажівка мають дати дорогу червоному трамваю, що знаходиться на рівнозначній з ними головній дорозі.

Таким чином, першим проїде це перехрестя червоний трамвай.

А білий автомобіль та вантажівка роз'їдуться між собою за першою частиною пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Саме вантажівка наближається до білого автомобіля з правого боку, тому водій легковика зобов'язаний поступитися дорогою.

У підсумку порядок роз'їзду буде таким: червоний трамвай, вантажівка, білий автомобіль, жовтий трамвай, зелена машина.

Правильна відповідь №5

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