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Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

27 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Распространенная ошибка по ПДД — кто кого должен пропустить на перекрестке
Кто уступит? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Какой должна быть очередность проезда перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Первым проедет велосипедист.
  2. Первым проедет трамвай.

Разбор задачи

Ошибаются 55% водителей - кто кого должен пропустить на перекрестке - фото 1

На перекрестке велосипедист и водитель трамвая проезжают прямо. Поскольку их траектории движения пересекаются, кто-то должен уступить дорогу.

Почему-то более половины водителей считают, что именно трамвай проедет первым. По-видимому, они либо не считают велосипедистов полноценными участниками дорожного движения, либо не правильно трактуют пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

На рисунке изображен нерегулируемый перекресток, но дороги на нем не равнозначны. Ведь установленный знак приоритета 2.3 "Главная дорога" (перед велосипедистом) дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков. А перед трамваем знак 2.1 "Дать дорогу" указывает водителю уступить транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.


Ошибаются 55% водителей - кто кого должен пропустить на перекрестке - фото 2

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Велосипедист движется по главной дороге, поэтому имеет преимущество в движении над трамваем.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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