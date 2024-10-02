Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Какое правило часто нарушают — тест по ПДД о проезде перекрестка arrow

Какое правило часто нарушают — тест по ПДД о проезде перекрестка

2 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — какой порядок разъезда на нерегулируемом перекрестке
Кто кого пропустит? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезд перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белой машины в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Трамваю и синему автомобилю.
  2. Велосипедисту.
  3. Трамваю.
  4. Трамваю и велосипедисту.
  5. Должен проехать первым.
  6. Должен проехать последним.

Разбор задачи

Какое правило часто нарушают - тест по ПДД о проезде перекрестка - фото 1

Читаем пункт 16.12 ПДД (т.н. "правило помехи справа"):

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Несмотря на то, что белый автомобиль является для водителя трамвая помехой справа, по правилам, именно трамвай проедет перекресток первым.

Водитель белого автомобиля имеет преимущество перед синей машиной, поскольку является для нее помехой справа. В то же время, для белой машины такой же помехой является велосипедист, которому водитель обязан дать дорогу.

В реальной дорожной ситуации синий автомобиль с высокой вероятностью проедет перекресток одновременно с трамваем, и рискнет получить штраф от патрульной полиции. Ведь по правилам порядок разъезда будет таким: трамвай, велосипедист, белая легковушка, синяя машина.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересную задачу по ПДД, чтобы выяснить, какой автомобиль не нарушает правила при проезде перекрестка. Также давали запутанный тест по ПДД, где нужно ответить, какому авто следует уступить дорогу во время двойного перестраивания и попутного движения.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:21 Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов

21:13 Стрельба на Львовщине — в полиции рассказали, что произошло

21:05 В Печерском районе Киева произошла перестрелка, полиция устанавливает обстоятельства

21:02 Готовим максимальные результаты на осень — ключевое из вечернего обращения Зеленского

20:54 Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

20:42 В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео

20:24 Украина в драматическом полуфинале ЧМ по футзалу проиграла Бразилии

20:20 Дождливый фронт накроет несколько областей — прогноз погоды в Украине на завтра

20:12 Первая зарплата мобилизованных — как быстро бойцы могут получить выплаты

21:21 Цыганков получил травму в матче Лиги чемпионов

21:13 Стрельба на Львовщине — в полиции рассказали, что произошло

21:05 В Печерском районе Киева произошла перестрелка, полиция устанавливает обстоятельства

21:02 Готовим максимальные результаты на осень — ключевое из вечернего обращения Зеленского

20:54 Выросло число жертв последней атаки на Львов — умер преподаватель "политехники"

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

20:42 В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны — в сети показали видео

20:24 Украина в драматическом полуфинале ЧМ по футзалу проиграла Бразилии

20:20 Дождливый фронт накроет несколько областей — прогноз погоды в Украине на завтра

20:12 Первая зарплата мобилизованных — как быстро бойцы могут получить выплаты

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября