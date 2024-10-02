Тестирование по ПДД — какой порядок разъезда на нерегулируемом перекрестке

Кто кого пропустит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме проезд перекрестков. Кому должен уступить дорогу водитель белой машины в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваю и синему автомобилю. Велосипедисту. Трамваю. Трамваю и велосипедисту. Должен проехать первым. Должен проехать последним.

Разбор задачи

Читаем пункт 16.12 ПДД (т.н. "правило помехи справа"):

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Несмотря на то, что белый автомобиль является для водителя трамвая помехой справа, по правилам, именно трамвай проедет перекресток первым.

Водитель белого автомобиля имеет преимущество перед синей машиной, поскольку является для нее помехой справа. В то же время , для белой машины такой же помехой является велосипедист, которому водитель обязан дать дорогу.

В реальной дорожной ситуации синий автомобиль с высокой вероятностью проедет перекресток одновременно с трамваем, и рискнет получить штраф от патрульной полиции. Ведь по правилам порядок разъезда будет таким: трамвай, велосипедист, белая легковушка, синяя машина.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересную задачу по ПДД, чтобы выяснить, какой автомобиль не нарушает правила при проезде перекрестка. Также давали запутанный тест по ПДД, где нужно ответить, какому авто следует уступить дорогу во время двойного перестраивания и попутного движения.