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Сложный ПДД тест — кто из водителей проедет перекресток первым

4 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Ошибаются 50% водителей — кто проедет перекресток первым
Кто кому уступит? Рисунок: "Украина за рулем".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей имеет преимущество на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил ресурс "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.
  3. Кто первый успеет.

Разбор задачи

Сложный ПДД тест - кто из водителей проедет перекресток первым - фото 1

На перекрестке грузовик поворачивает направо, а легковой автомобиль совершает разворот. Оба водителя проезжают на зеленый сигнал дополнительной секции светофора при красном основном.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Так как с других направлений никаких автомобилей не видно, водители грузовика и легковушки могут спокойно выполнять свои маневры.

Но их траектории пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить другому.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

С правой стороны к водителю красного автомобиля приближается грузовик, поэтому именно он будет иметь преимущество в изображенной ситуации.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали с помощью дорожных знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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