Ошибаются 50% водителей — кто проедет перекресток первым

Сложный ПДД тест — кто из водителей проедет перекресток первым
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей имеет преимущество на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил ресурс "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель легкового автомобиля.
- Кто первый успеет.
Разбор задачи
На перекрестке грузовик поворачивает направо, а легковой автомобиль совершает разворот. Оба водителя проезжают на зеленый сигнал дополнительной секции светофора при красном основном.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".
Так как с других направлений никаких автомобилей не видно, водители грузовика и легковушки могут спокойно выполнять свои маневры.
Но их траектории пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить другому.
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
С правой стороны к водителю красного автомобиля приближается грузовик, поэтому именно он будет иметь преимущество в изображенной ситуации.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали с помощью дорожных знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.
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