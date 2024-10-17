Экспресс-тест по ПДД — разрешена ли стоянка авто на указанном месте

Можно ли остановиться? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме разметки на дорогах. Разрешена ли стоянка авто на указанном месте в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель намерен остановиться на стоянку у края дороги, где нанесена прерывистая разметка желтого цвета.

Согласно разделу 34 ПДД, это разметка 1.10.1, обозначающая места, где запрещена стоянка транспортных средств (с той стороны, где она нанесена).

Применяется самостоятельно или вместе со знаком 3.35 "Стоянка запрещена" и наносится у края проезжей части или по верху бордюра.

Правильный ответ №2

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