Складний тест з ПДР — який порядок роз’їзду в заплутаній дорожній ситуації

Який порядок роз’їзду? Малюнок: "За! Правилами".

Задача одразу з двох тем: початок руху та зміна його напрямку й перевага маршрутних транспортних засобів. Яким буде правильний порядок роз’їзду на ділянці дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

Автобус починає рух від зупинки, розташованої в заїзній "кишені", яка позначена знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".





Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Тобто, в зображеній ситуації водій білого автомобіля повинен дати дорогу автобусу, адже саме він може створити перешкоди громадському транспортному засобу.

Також водій білого авто має поступитися жовтій машині, адже має намір перестроїтися в смугу, по якій вже рухається водій жовтого автомобіля.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, саме водій білого автомобіля проїде зображену ділянку дороги останнім.

Далі водій автобуса від’їжджає від зупинки та має намір об'їхати місце дорожніх робіт, перестроюючись на смугу, по якій рухається жовтий автомобіль.





Згідно з пунктом 10.3 ПДР, який вже згадувався вище, водій автобуса зобов’язаний поступитися дорогою жовтому автомобілю.

Таким чином, порядок роз’їзду буде таким: жовтий автомобіль, автобус, білий автомобіль.

Правильна відповідь №2

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