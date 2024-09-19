Підступний тест з ПДР — хто повинен поступитися, трамвай чи авто

Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій червоного автомобіля. Лише водій синього автомобіля. Обоє повинні поступитися трамваю. Жоден автомобіль не має поступатися трамваю.

Розбір задачі

На ділянці дороги два автомобілі рухаються прямо, один трамвай заїжджає в депо, а інший трамвай з нього виїжджає.

Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, отже, хтось комусь має поступитися.

Хибно вважати, що обидва трамваї мають перевагу перед автомобілями в зображеній на малюнку ситуації, адже тут трамвайні колії перетинають смугу нерейкових транспортних засобів поза перехрестям ( в'їзд та виїзд до трамвайного депо не є перехрестям) .

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Отже, водій синього автомобіля однозначно має перевагу перед трамваєм, який виїздить з депо, та проїде першим.

А от водій червоної машини зобов'язаний дати дорогу іншому трамваю, котрий не виїжджає, а навпаки в'їжджає до депо.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.