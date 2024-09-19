Підступний тест з ПДР — хто повинен поступитися, трамвай чи авто

Хитрий ПДР тест — хто з водіїв зобов'язаний поступитися трамваю
Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого автомобіля має дати дорогу трамваю в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій червоного автомобіля.
- Лише водій синього автомобіля.
- Обоє повинні поступитися трамваю.
- Жоден автомобіль не має поступатися трамваю.
Розбір задачі
На ділянці дороги два автомобілі рухаються прямо, один трамвай заїжджає в депо, а інший трамвай з нього виїжджає.
Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, отже, хтось комусь має поступитися.
Хибно вважати, що обидва трамваї мають перевагу перед автомобілями в зображеній на малюнку ситуації, адже тут трамвайні колії перетинають смугу нерейкових транспортних засобів поза перехрестям (в'їзд та виїзд до трамвайного депо не є перехрестям).
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Отже, водій синього автомобіля однозначно має перевагу перед трамваєм, який виїздить з депо, та проїде першим.
А от водій червоної машини зобов'язаний дати дорогу іншому трамваю, котрий не виїжджає, а навпаки в'їжджає до депо.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.
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