Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв має пропустити трамвай

Короткий тест з ПДР — який автомобіль має пропустити трамвай
Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Який автомобіль зобов'язаний пропустити трамвай в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль.
- Зелений автомобіль.
- Обидва автомобілі зобов'язані пропустити трамвай.
- Обидва не повинні давати дорогу трамваю.
Розбір задачі
Червоний автомобіль проїжджає прямо, зелений повертає ліворуч, а трамвай виїжджає з депо, рухаючись прямо.
Водії часто помиляються, гадаючи, що перед ними зображено перехрестя рівнозначних доріг. Але виїзд з трамвайного депо не є перехрестям.
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Отже, за правилами, жоден автомобіль не має поступатися трамваю в зображеній ситуації.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.
Читайте Новини.LIVE!