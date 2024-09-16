Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв має пропустити трамвай

Хто поступиться трамваю? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Який автомобіль зобов'язаний пропустити трамвай в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль. Зелений автомобіль. Обидва автомобілі зобов'язані пропустити трамвай. Обидва не повинні давати дорогу трамваю.

Розбір задачі

Червоний автомобіль проїжджає прямо, зелений повертає ліворуч, а трамвай виїжджає з депо, рухаючись прямо.

Водії часто помиляються, гадаючи, що перед ними зображено перехрестя рівнозначних доріг. Але виїзд з трамвайного депо не є перехрестям.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Отже, за правилами, жоден автомобіль не має поступатися трамваю в зображеній ситуації.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували розв'язати задачу з ПДР, яку провалюють 37% водіїв. Також розповідали, як роз'їхатися на пекельному перехресті.