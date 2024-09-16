Быстрый тест по ПДД — кто из водителей должен пропустить трамвай

Кто уступит трамваю? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какой автомобиль должен пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Красный автомобиль. Зеленый автомобиль. Оба автомобиля обязаны пропустить трамвай. Оба не должны уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

Красный автомобиль проезжает прямо, зеленый поворачивает налево, а трамвай выезжает из депо, двигаясь прямо.

Водители часто ошибаются, полагая, что перед ними изображен перекресток равнозначных дорог. Но выезд из трамвайного депо не является перекрестком.

Читаем пункт 17.3 ПДД :

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Следовательно, по правилам, ни один автомобиль не должен уступать трамвай в изображенной ситуации.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.