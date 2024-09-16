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Краткий тест по ПДД — какой автомобиль должен пропустить трамвай

16 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест по ПДД — кто из водителей должен пропустить трамвай
Кто уступит трамваю? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какой автомобиль должен пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль.
  2. Зеленый автомобиль.
  3. Оба автомобиля обязаны пропустить трамвай.
  4. Оба не должны уступать дорогу трамваю.

Разбор задачи

Короткий тест по ПДД - какой автомобиль должен пропустить трамвай - фото 1

Красный автомобиль проезжает прямо, зеленый поворачивает налево, а трамвай выезжает из депо, двигаясь прямо.

Водители часто ошибаются, полагая, что перед ними изображен перекресток равнозначных дорог. Но выезд из трамвайного депо не является перекрестком.

Читаем пункт 17.3 ПДД :

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Следовательно, по правилам, ни один автомобиль не должен уступать трамвай в изображенной ситуации.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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