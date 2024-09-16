Быстрый тест по ПДД — кто из водителей должен пропустить трамвай

Краткий тест по ПДД — какой автомобиль должен пропустить трамвай
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какой автомобиль должен пропустить трамвай в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный автомобиль.
- Зеленый автомобиль.
- Оба автомобиля обязаны пропустить трамвай.
- Оба не должны уступать дорогу трамваю.
Разбор задачи
Красный автомобиль проезжает прямо, зеленый поворачивает налево, а трамвай выезжает из депо, двигаясь прямо.
Водители часто ошибаются, полагая, что перед ними изображен перекресток равнозначных дорог. Но выезд из трамвайного депо не является перекрестком.
Читаем пункт 17.3 ПДД :
"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".
Следовательно, по правилам, ни один автомобиль не должен уступать трамвай в изображенной ситуации.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали решить задачу по ПДД, которую проваливают 37% водителей. Также рассказывали, как разъехаться на адском перекрестке.
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