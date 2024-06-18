Тест по ПДД: только опытные водители правильно сориентируются в ситуации

Кому уступит авто? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какому трамваю должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только красному трамваю. Только желтому трамваю. Должен уступить дорогу обоим трамваям. Не должен уступать дорогу ни одному трамваю.

Разбор задачи

Красный и желтый трамваи поворачивают направо, а водитель синего автомобиля проезжает прямо. На участке дороги нет светофора и знаков приоритета.

В изображенной ситуации трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями".





Таким образом, чтобы разъехаться на этом участке в изображенной ситуации нужно применить пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

На рисунке ни один из трамваев не выезжает из депо, а значит, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу обоим трамваям.

Правильный ответ №3

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