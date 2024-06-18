Тест по ПДД: только опытные водители правильно сориентируются в ситуации

Между двумя трамваями — кому должен уступить водитель автомобиля
Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какому трамваю должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только красному трамваю.
- Только желтому трамваю.
- Должен уступить дорогу обоим трамваям.
- Не должен уступать дорогу ни одному трамваю.
Разбор задачи
Красный и желтый трамваи поворачивают направо, а водитель синего автомобиля проезжает прямо. На участке дороги нет светофора и знаков приоритета.
В изображенной ситуации трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями".
Таким образом, чтобы разъехаться на этом участке в изображенной ситуации нужно применить пункт 17.3 ПДД:
"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".
На рисунке ни один из трамваев не выезжает из депо, а значит, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу обоим трамваям.
Правильный ответ №3
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