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Между двумя трамваями — кому должен уступить водитель автомобиля

18 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: только опытные водители правильно сориентируются в ситуации
Кому уступит авто? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какому трамваю должен уступить дорогу водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только красному трамваю.
  2. Только желтому трамваю.
  3. Должен уступить дорогу обоим трамваям.
  4. Не должен уступать дорогу ни одному трамваю.

Разбор задачи

Красный и желтый трамваи поворачивают направо, а водитель синего автомобиля проезжает прямо. На участке дороги нет светофора и знаков приоритета.

В изображенной ситуации трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями".


Между двумя трамваями — кому должен уступить водитель автомобиля - фото 1

Таким образом, чтобы разъехаться на этом участке в изображенной ситуации нужно применить пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

На рисунке ни один из трамваев не выезжает из депо, а значит, водитель синего автомобиля обязан уступить дорогу обоим трамваям.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по теме преимущество маршрутных транспортных средств — здесь и здесь.

ПДД
тест
правила дорожного движения
водители
автомобиль
авто

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