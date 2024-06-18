Тест з ПДР: лише досвідчені водії правильно зорієнтуються у ситуації

Між двома трамваями — кому має поступитися водій автомобіля
Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Якому трамваю має дати дорогу водій синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише червоному трамваю.
- Лише жовтому трамваю.
- Має дати дорогу обом трамваям.
- Не має давати дорогу жодному трамваю.
Розбір задачі
Червоний та жовтий трамваї повертають праворуч, а водій синього автомобіля проїжджає прямо. На ділянці дороги немає світлофора та знаків пріоритету.
В зображеній ситуації трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".
Таким чином, щоб роз'їхатися на цій ділянці у зображеній ситуації потрібно застосувати пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
На малюнку жоден з трамваїв не виїжджає з депо, а отже водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою обом трамваям.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували задачі з теми перевага маршрутних транспортних засобів — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!