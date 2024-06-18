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Між двома трамваями — кому має поступитися водій автомобіля

18 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: лише досвідчені водії правильно зорієнтуються у ситуації
Кому поступиться авто? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Якому трамваю має дати дорогу водій синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише червоному трамваю.
  2. Лише жовтому трамваю.
  3. Має дати дорогу обом трамваям.
  4. Не має давати дорогу жодному трамваю.

Розбір задачі

Червоний та жовтий трамваї повертають праворуч, а водій синього автомобіля проїжджає прямо. На ділянці дороги немає світлофора та знаків пріоритету.

В зображеній ситуації трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".


Між двома трамваями — кому має поступитися водій автомобіля - фото 1

Таким чином, щоб роз'їхатися на цій ділянці у зображеній ситуації потрібно застосувати пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

На малюнку жоден з трамваїв не виїжджає з депо, а отже водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою обом трамваям.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з теми перевага маршрутних транспортних засобів — тут і тут.

ПДР
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правила дорожнього руху
водії
автомобіль
авто

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