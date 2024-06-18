Тест з ПДР: лише досвідчені водії правильно зорієнтуються у ситуації

Кому поступиться авто? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Якому трамваю має дати дорогу водій синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише червоному трамваю. Лише жовтому трамваю. Має дати дорогу обом трамваям. Не має давати дорогу жодному трамваю.

Розбір задачі

Червоний та жовтий трамваї повертають праворуч, а водій синього автомобіля проїжджає прямо. На ділянці дороги немає світлофора та знаків пріоритету.

В зображеній ситуації трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".





Таким чином, щоб роз'їхатися на цій ділянці у зображеній ситуації потрібно застосувати пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

На малюнку жоден з трамваїв не виїжджає з депо, а отже водій синього автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою обом трамваям.

Правильна відповідь №3

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