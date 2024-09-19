Коварный тест по ПДД — кто должен уступить, трамвай или авто

Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Водитель какого автомобиля должен дать дорогу трамваю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель красного автомобиля. Только водитель синего автомобиля. Оба должны уступить трамваю. Ни один автомобиль не должен уступать трамваю.

Разбор задачи

На участке дороги два автомобиля двигаются прямо, один трамвай заезжает в депо, а другой трамвай из него выезжает.

Траектории движения транспортных средств пересекаются, следовательно, кто-то должен уступить.

Ошибочно считать, что оба трамвая имеют преимущество перед автомобилями в изображенной на рисунке ситуации, ведь здесь трамвайные пути пересекают полосу нерельсовых транспортных средств вне перекрестка ( въезд и выезд в трамвайное депо не является перекрестком ).

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Итак, водитель синего автомобиля имеет однозначное преимущество перед трамваем, выезжающим из депо, и проедет первым.

А вот водитель красной машины обязан дать дорогу другому трамваю, который не выезжает, а наоборот въезжает в депо.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.