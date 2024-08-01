Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу

Хто поступиться? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Який автомобіль повинен поступитися автобусу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Зелений. Червоний. Обидва. Жоден.

Розбір задачі

Два автомобілі рухаються кожен у своїй смузі. Автобус намагається виїхати з зупинки в ліву смугу, адже в правій смузі має перешкоду у вигляді поламаної білої машини.





Траєкторії усіх учасників руху перетинаються, тому потрібно з'ясувати, який з двох автомобілів має поступитися автобусу на дорозі.

В зображеній ситуації маємо лише один дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".





Цей знак позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом.

Наявність забудови на малюнку дає зрозуміти, що події відбуваються в місті.

Тому читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Отже, водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою автобусу, який виїжджає з зупинки.

А як щодо зеленої машини? Автобус вже знаходиться на правій смузі та має намір перестроїтися на ліву.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, автобус має дати дорогу зеленому авто.

Правильна відповідь №2

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