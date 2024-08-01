Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Важливий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу arrow

Важливий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу

1 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу
Хто поступиться? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Який автомобіль повинен поступитися автобусу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Зелений.
  2. Червоний.
  3. Обидва.
  4. Жоден.

Розбір задачі

Два автомобілі рухаються кожен у своїй смузі. Автобус намагається виїхати з зупинки в ліву смугу, адже в правій смузі має перешкоду у вигляді поламаної білої машини.


Важливий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу - фото 1

Траєкторії усіх учасників руху перетинаються, тому потрібно з'ясувати, який з двох автомобілів має поступитися автобусу на дорозі.

В зображеній ситуації маємо лише один дорожній знак 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".


Важливий тест з ПДР — хто з водіїв має поступитися автобусу - фото 2

Цей знак позначає початок посадкового майданчика автобуса, що рухається за встановленим маршрутом.

Наявність забудови на малюнку дає зрозуміти, що події відбуваються в місті.

Тому читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Отже, водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою автобусу, який виїжджає з зупинки.

А як щодо зеленої машини? Автобус вже знаходиться на правій смузі та має намір перестроїтися на ліву.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, автобус має дати дорогу зеленому авто.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі з теми перевага маршрутних транспортних засобів — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:44 Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання

20:42 Продавали фальсифіковані російські медпрепарати — у Києві поліція викрила злочинну схему

20:32 Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

20:21 Україну знову накриє спека — синоптики попередили про високу температуру у низці областей

20:14 Чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини — відповідь адвоката

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

20:09 Зеленський анонсував нові кадрові рішення та безпекові угоди з партнерами

20:05 Марка на честь Олімпіади-2024 — чому образилися французькі пекарі

20:05 У Тернополі голову облради відправили у відставку в той же день, у який поновили на посаді

19:46 Ці категорії мають право пройти БВП з відстрочкою — про кого йдеться

19:41 У Києві запроваджується карантин через небезпечного шкідника дерев

20:44 Тенісистки Кіченок програли у чвертьфіналі Олімпіади-2024 і залишили змагання

20:42 Продавали фальсифіковані російські медпрепарати — у Києві поліція викрила злочинну схему

20:32 Сторічний артефакт — яка ціна золотої медалі Олімпіади-1924 в Парижі

20:21 Україну знову накриє спека — синоптики попередили про високу температуру у низці областей

20:14 Чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини — відповідь адвоката

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

20:09 Зеленський анонсував нові кадрові рішення та безпекові угоди з партнерами

20:05 Марка на честь Олімпіади-2024 — чому образилися французькі пекарі

20:05 У Тернополі голову облради відправили у відставку в той же день, у який поновили на посаді

19:46 Ці категорії мають право пройти БВП з відстрочкою — про кого йдеться

19:41 У Києві запроваджується карантин через небезпечного шкідника дерев

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди